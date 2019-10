De Rossi, una festa per l’ultimo saluto in Nazionale

L’ex capitano giallorosso potrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale per un ultimo saluto

Potrebbe essere una festa nella festa. La data è quella del 15 novembre quando l’Italia sarà al Barbera di Palermo in occasione di Italia-Bosnia, ultimo match di qualificazione per gli Europei del 2020. L’idea sarebbe quella di chiamare Daniele De Rossi per un saluto degno di un campione come lui.

Stessa idea maturata per Buffon nel 2018, poi mai messa in pratica a Torino. Mancini vuole celebrare i due campionissimi prima che dicano addio al calcio giocato. Si cercherà di trovare una data per un ultimo saluto in azzurro.