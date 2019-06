De Rossi, futuro in Italia: spunta la clamorosa idea di un club

Daniele De Rossi è a lavoro per scegliere la squadra dove giocherà. Nelle ultime ore si è aperto un nuovo scenario per il futuro

Dopo aver detto addio alla Roma, Daniele De Rossi pensa al futuro. Varie le squadre interessate al centrocampista: tra queste, nelle ultime ore, si è fatto largo il Bologna. In rossoblù è appena arrivato Sabatini, ex ds giallorosso che ha sempre avuto con il giocatore un ottimo rapporto.

Proprio in virtù di questa stima reciproca, l’ex romanista potrebbe decidere di approdare nel club emiliano. Non manca poi l’ipotesi fuori dal campo: se l’ex capitano dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo, per lui ci sarebbe un futuro in Figc.