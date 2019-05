De Rossi, si fa avanti l’Ostiamare: «Torna da noi, conta la passione». Così il presidente del primo club del centrocampista

Luigi Lardone, presidente dell’Ostiamare – prima squadra di De Rossi – ha parlato di un possibile ritorno del centrocampista nel club che attualmente milita in Serie D: «Che Daniele De Rossi possa tornare, alla base, all’Ostiamare, non è un’idea così distante, per l’amore che ha Daniele per quella che definiamo una città nella città, e viceversa, che ha Ostia per lui. Qualche anno fa, due o tre, in un’intervista al Corriere dello Sport, De Rossi disse che in avrebbe giocato solo nell’Ostiamare, in alternativa alla Roma».

E ancora: «L’aspetto economico non ha alcun senso, è solo questione di passione. Il giorno che deciderà di smettere con il calcio professionistico, e volesse accedere ad una vita più tranquilla, noi siamo aperti. Possiamo garantire un abbonamento ai migliori ristoranti di Ostia».