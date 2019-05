Futuro in bilico per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma potrebbe andare via a scadenza di contratto

Daniele De Rossi aspetta un segnale da parte della dirigenza per il rinnovo del contratto con la Roma. Al momento, stando a quanto riferito da Sky Sport, non vi sarebbe stato alcun contatto tra DDR e il club romanista per parlare del possibile rinnovo del contratto. Daniele ha un altro mese di contratto e aspetta una chiamata.

Il giocatore, che vorrebbe continuare a giocare, è disposto ad attendere la Roma ma non all’infinito. I giallorossi hanno preso tempo, attendono la nomina del nuovo allenatore prima di prendere una decisione.