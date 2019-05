Le parole di Mattia De Sciglio nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Calcio 2000. Ecco le sue dichiarazioni

Mattia De Sciglio ha parlato a Calcio2000, raccontando la sua carriera. Il terzino della Juve ha parlato del suo passaggio dal Milan ai bianconeri: «Stavo vivendo un periodo negativo al Milan, quindi avevo bisogno di cambiare. Ho trovato una società pazzesca, molto organizzata. Si avverte immediatamente la voglia di vincere che c’è nell’ambiente Juventus. È una mentalità che ti pervade, sin dai primi giorni in cui entri a far parte del gruppo aria».

Il laterale bianconero ha parlato anche del suo rapporto con Allegri: «Sono legato a lui perché ha sempre creduto in me sin dall’inizio della mia carriera. Ha avuto il coraggio di darmi spazio, nonostante fossi giovane e fosse un anno di transizione per il Milan. Difetti? Mi tartassa molto. Io mi innervosisco sul momento ma poi, a mente fredda, capisco che ha ragione e seguo sempre i suoi consigli».