Ultime di formazione in casa Juventus. Allegri manderà in campo Mattia De Sciglio dal 1′ minuto. Joao Cancelo in panchina

Novità di formazione dell’ultimo minuto in casa Juventus. E’ terminata la riunione tecnica che precede la sfida con l’Ajax e Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi e ha dettato la formazione titolare ai suoi calciatori. Filtrano già le prime indiscrezioni. Secondo Sky Sport, sono in rialzo le quotazioni di Mattia De Sciglio: il terzino destro italiano dovrebbe giocare dal 1′ minuto sulla fascia destra con Joao Cancelo in panchina. Sicuro di una maglia da titolare Paulo Dybala che rimpiazzerà Mandzukic e avrà una grande chance questa sera.

La decisione di far partire dall’inizio De Sciglio è dettata da un nuovo problema fisico accusato da Douglas Costa: il giocatore brasiliano non è al meglio, avrebbe avuto nuovi problemi nel corso della rifinitura e potrebbe anche non finire in panchina. Allegri dunque vorrebbe portare in panchina con sé Joao Cancelo, per averlo a disposizione poi a gara in corso. Nessuna speranza per Giorgio Chiellini: al centro della difesa ci sarà Daniele Rugani al fianco di Leonardo Bonucci. Per il resto pochi dubbi per Massimiliano Allegri: ultimi dubbi ormai sciolti, arrivano solo conferme.

