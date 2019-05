De Sciglio: «Rimpianto Champions ma in Europa può succedere di tutto»

Le parole di Mattia De Sciglio sulla Champions League e sulla stagione con la maglia della Juventus. Le sue dichiarazioni

Mattia De Sciglio, terzino della Juve, ha parlato a Sky Sport, commentando l’annata in Champions e dicendo la sua sulla sfida con la Roma: «A San Siro con l’Inter, nel primo tempo, siamo stati rilassati. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Con la Roma sarà una gara importante, anche a livello di prestigio e dovremo fare la nostra partita. Mercato? Le voci non ci condizionano, siamo concentrati a quello che dobbiamo fare sul campo».

Queste le parole di De Sciglio sull’Europa: «Rimpianto Champions? Il rammarico c’è sempre. Quando si guardano le altre squadre che fanno le semifinali o quando si guarderà la finale, ci sarà sempre la delusione per non essere riusciti ad andare avanti ma queste due semifinali sono la dimostrazione che in Champions può succedere di tutto».