Il nuovo De Sciglio: «Juve sempre alla ricerca del prossimo successo»

Le parole di Mattia De Sciglio, sempre più innamorato del mondo Juventus, alla vigilia della sfida con la Roma

Mattia De Sciglio è letteralmente rinato nel corso della sua nuova avventura professionale con la Juventus. Dopo un primo anno di apprendistato in bianconero, in questa stagione l’ex Milan si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle gerarchie della formazione titolare di Massimiliano Allegri. Nel corso del lancio del suo nuovo sito web ufficiale, De Sciglio ha rilasciato queste dichiarazioni: «Giocare tutte le competizioni con così tanti fantastici compagni di squadra mi spinge a dare sempre il massimo per raggiungere nuovi traguardi. Qui abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dobbiamo concentrarci solo sugli allenamenti e sulla preparazione delle prossime partite.»

Prosegue ancora l’ex terzino rossonero: «Mi sento onorato e orgoglioso di giocare nella Juventus, un club eccellentemente organizzato di proprietà e gestito dalla famiglia Agnelli da quasi un secolo, sempre alla ricerca della prossima vittoria. L’Allianz Stadium è un punto di riferimento per l’intero movimento del calcio qui in Italia, un luogo magico in cui i tifosi possono godersi le partite in un’atmosfera unica e accogliente. Proprio qui ho segnato il mio primo gol e farò di tutto per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a riempire il suo palmares».