De Siervo: «Supercoppa in Arabia. Solo in un caso si potrebbe cambiare»

L’ad della Serie A De Siervo: «Supercoppa in Arabia. Solo una richiesta delle squadre può cambiare le cose»

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha ribadito che la Supercoppa Italiana verrà disputata in Arabia Saudita. Come specifica nella sua dichiarazione, il contratto con il paese si riferisce a tre edizioni e solo una richiesta da Juventus o Lazio potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco le sue parole a Radio 24:

«Abbiamo un contratto con l’Arabia Saudita per tre edizioni della Supercoppa. Una si è già svolta a Gedda, la Lega vuole rispettare il contratto, non siamo in lotta con il paese Arabia, solo una richiesta delle due squadre può evitare la Supercoppa lì».