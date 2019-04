De Vrij ha qualche rimpianto: «Vogliamo tornare in Champions, ma potevamo fare di più»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato del match con il Frosinone e anche di tanto altro. Ecco le sue parole

Parola alla difesa, parola a Stefan de Vrij. Il difensore dell’Inter ha parlato a Sky Sport raccontando le sue sensazioni in vista della prossima sfida con il Frosinone e non solo: «In questi giorni sono tornato a lavorare con la squadra e sono disponibile per la prossima partita. Il Frosinone sta bene, ha vinto a Firenze in un campo difficile. Loro sono forti in casa, hanno il pubblico dalla loro parte, noi però dobbiamo farci trovare pronti perché la gara contro il Frosinone è fondamentale».

Prosegue Stefan de Vrij parlando degli obiettivi e delle ambizioni del club nerazzurro: «Noi vogliamo tornare in Champions, vogliamo sicuramente chiudere fra le prime quattro. Cerchiamo di vincere tutte le partite, a partire da domenica col Frosinone. Potevamo fare meglio in questa stagione, ma l’importante è chiudere bene e andare in Champions. Il gol nel derby? E’ stata un’emozione incredibile per me. All’andata non avevo avuto fortuna colpendo la traversa. Al ritorno la palla è entrata e abbiamo anche vinto: è un ricordo che rimarrà in me per sempre. Ora però è tutto alle spalle, pensiamo al futuro».