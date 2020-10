De Vrij: «Siamo delusi per il risultato, loro hanno creato niente»

Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole

Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.it

«Siamo venuti qui per vincere e si è visto. Quindi siamo delusi per il risultato. Passo in avanti a livello di maturità? Sì sapevamo che sarebbe stata un’altra partita rispetto ad agosto, la prestazione c’è stata, loro hanno difeso in tanti e non hanno creato niente, questo sicuramente è un bel segnale. Real Madrid? Dobbiamo cercare di vincere come facciamo sempre, anche contro una grande squadra come il Real Madrid. Queste due partite ormai sono andate e cercheremo di vincere le prossime»