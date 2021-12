De Vrij su Dumfries: «Rispetto ad altri ragazzi è partito da molto più lontano»

Il difensore olandese ha speso ottime parole per il compagno di squadra e connazionale Denzel Dumfries

Stefan de Vrij ha parlato del connazionale e compagno di squadra Denzel Dumfries nel corso di un’intervista ad Algemeen Dagblad.

«Penso sia così bello che sia diventato un giocatore della nazionale di Aruba e abbia detto che non poteva più giocare partite internazionali perché altrimenti non avrebbe più potuto giocare per l’Olanda. Ora vivo Denzel da vicino ogni giorno e vedo la forza di volontà che lo ha portato così lontano. Rispetto ad altri ragazzi è partito da molto più lontano».