De Zerbi: «Sono legato ai giocatori, brillo della loro luce»

Roberto De Zerbi parla dal palco della presentazione del Sassuolo. Le parole dell’allenatore neroverde sul suo gruppo

Sono parole da vero leader quelle che Roberto De Zerbi ha pronunciato durante la presentazione del Sassuolo. Il tecnico neroverde, ai microfoni dei giornalisti presenti, ha parlato così dei suoi giocatori.

GIOCATORI – «Io sono di parte, li vedo sempre bene e forti. Possiamo migliorare e far meglio ma tutti hanno fatto bene anche l’anno scorso. Io sono legato ai ragazzi, se non è seguito l’allenatore non va in campo. Io brillo della luce loro. Io do tanto ma pretendo tanto».

SASSUOLO – «C’è voglia di far bene e continuare a migliorarci, cerchiamo di adeguarci alle caratteristiche dei giocatori. Confrontarsi con altri allenatori è stimolante».