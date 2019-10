De Zerbi: «Sensi? Speriamo sia infortunato, l’Inter è fortissima»

Roberto De Zerbi ha parlato durante l’evento Calcio e dati in scena al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento durante l’evento “Calcio e Dati”. Ecco i suoi passaggi più importanti ripresi da Tuttomercatoweb.

INTER – «Noi veniamo da gare non brillanti e felici, dobbiamo ritrovarci e troviamo l’Inter che ha perso con la Juventus ma che stava facendo meglio di tutte. Serviranno coraggio e attenzione, con quei campioni ogni giocata può essere decisiva. L’Inter è forte, non devo dirlo io. Saprà Conte se è da scudetto, so che la mia squadra non è quella delle ultime due partite»

SENSI – «Siamo contenti di vederlo così, in questo spessore raggiunto, in questo spessore che si è ritagliato. Se non gioca perché è infortunato forse è anche meglio»

RISULTATI – «È facile nel calcio giudicare tutto sui risultati, ma ci sono anche le idee, la pazienza e la fiducia. Certo è che oggi nel calcio, e nello sport, i numeri aiutano. Migliorano modello e qualità del mio gioco, oltre che la strategia per battere il prossimo avversario e il lavoro individuale. Io sono uno stalker dei calciatori (ride, ndr). I numeri non sono sinonimo di passione. Qualche volta, di notte, invio loro spezzoni di gare di Champions che rivedo in tv. Movimenti che vorrei facessero anche loro. Molti rispondono anche subito».