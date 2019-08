Debrecen-Torino 1-4: granata convincenti. Sintesi e tabellino del match

Debrecen-Torino 1-4: i granata travolgono gli ungheresi anche al ritorno e passano al turno successivo dei preliminari di Europa League

Il Torino schianta il Debrecen anche al ritorno col punteggio di 1-4 e stacca il pass per il prossimo turno dei preliminari di Europa League. Tutto facile per i ragazzi di Mazzarri che a fine primo tempo erano già in vantaggio di due marcature grazie a Zaza e Izzo. Dopo un breve black out a inizio ripresa, i granata si sono rialzati chiudendo la partita con Belotti prima e con Millico allo scadere.

Debrecen-Torino 1-4: diretta live

93′ – Termina la gara.

92′ – POKER DEL TORINO, MILLICO! Prima marcatura in Europa League al debutto per l’ancora diciottenne!

89′ – Ultima sostituzione anche per il Debrecen. Fuori Trujic, al suo posto Csoz.

83′ – Ultimo cambio Toro. Fa il suo esordio anche Singo, che rileva Izzo.

80′ – Sostituzione Debrecen. Esce l’autore del gol, Garba, dentro va Adeniji.

78′ – Ancora Sirigu! Con un altro ottimo intervento il portiere nega la seconda rete al Debrecen.

75′ – Cambio per Mazzarri. Belotti lascia il campo a Millico, che fa il suo debutto in Europa League.

69′ – TRIS DEL TORINO, BELOTTI! Anche il Gallo mette la sua firma nel match sfruttando un perfetto assist di tacco di Zaza. Match in ghiaccio.

62′ – Primo cambio nel Debrecen. Zsori rileva Varga.

60′ – Ammonito Zaza per simulazione.

52′ – GOL DEL DEBRECEN, GARBA. I padroni di casa approfittano dell’inizio molle dei granata e accorciano le distanze col loro attaccante, che batte Sirigu con un colpo di testa.

49′ – Miracolo di Sirigu! Trujic a botta sicura con il destro, il portiere si esibisce in una super parata e gli nega il gol.

46′ – Comincia il secondo tempo.

45′ – Primo cambio nel Torino. Baselli accusa un fastidio muscolare alla coscia sinistra e si accomoda in panchina. Al suo posto Rincon. Poco dopo si chiude il primo tempo.

42′ – Debrecen pericoloso per la prima volta. L’azione si sviluppa sulla destra, cross in mezzo per Garba che contrastato da Nkoulou non riesce a battere Sirigu.

39′ – Zaza vicino alla doppietta. Il centravanti vede il portiere fuori dai pali e tenta il pallonetto dai 40 metri, che per poco non si deposita in porta.

32′ – RADDOPPIO DEL TORINO, Izzo! Ottima combinazione della squadra granata da calcio d’angolo. Berenguer serve in profondità Ansaldi che offre un assist al bacio per il partenopeo, che da pochi passi deposita in rete.

28′ – Ci prova Belotti, che dopo una buona azione in velocità calcia verso la porta. Conclusione solo potente e non angolata, senza problemi il portiere ungherese.

25′ – GOL DEL TORINO, Zaza! L’attaccante viene imbucato verso l’area di rigore, finge l’assist per De Silvestri e si sposa la palla sul sinistro. Tiro secco che non lascia scampo a Nagy.

20′ – Zaza non riesce a sfruttare bene un cross di De Silvestri, e in area commette fallo su un avversario

8′ – Il Torino fa la partita, Debrecen mai pericoloso.

1′ – Inizia la partita in Ungheria.

Debrecen-Torino 1-4: il tabellino

Debrecen (4-4-1-1) – Nagy; Kusnyr, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic (89′ Csoz); Varga (62′ Zsori); Garba (79′ Adeniji). A disp.: Barna, Pinter, Kinyik, Kosicky. All. Herczeg.

Torino (3-4-1-2) – Sirigu; Izzo (83′ Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli (45′ Rincon), Ansaldi; Berenguer; Belotti (75′ Millico), Zaza. A disp. Rosati, Bonifazi, Gilli, Singo, Rauti. All. Mazzarri.

Arbitro: Jovic (CRO); ass. Modric-Radic, IV uomo: Vuckovic.

Marcatori: 25′ Zaza, 32′ Izzo, 52′ Garba, 69′ Belotti, 92′ Millico.

Ammoniti: 27′ Garba, 55′ Pavkovics, 60′ Zaza.

Espulsi: –