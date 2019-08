Defrel Samp, è fatta: raggiunto l’accordo con la Roma. I dettagli

La Samp ha raggiunto l’accordo con la Roma per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Gregoire Defrel. I dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Samp e Roma hanno raggiunto l’accordo per il passaggio dell’attaccante francese Gregoire Defrel in blucerchiato.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro finale tra la dirigenza e l’agente del giocatore per trovare l’accordo con tutte le parti chiamate in causa. Il centravanti ritornerà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto.