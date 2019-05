Alessandro Del Piero ospite a Ballando con le stelle. Sarà l’ex Juve il grande protagonista della prossima puntata

Altro giro, altro ex calciatore a Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 in onda alle 20.35. Dani Osvaldo, concorrente, non sarà l’unico ex calciatore sulla pista di ballo (l’ex calciatore e attuale cantante balla con Veera Kinnunen ed è in ballottaggio con la coppia Marzia Roncacci–Samuel Peron). Oltre all’ex attaccante di Juve e Roma, ci sarà anche Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve e campione del mondo con la nazionale.

Sabato sera il pubblico di Rai1 lo vedrà cimentarsi in un’altra avventura. Protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, insieme alla bellissima Maria Ermachkova. Una nuova avventura in tv per ADP.