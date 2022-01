Del Piero: «Chiesa mancherà alla Juve e all’Italia, ha tutto per tornare al top»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Del Piero ha parlato del grave infortunio che ha colpito Federico Chiesa

Alessandro Del Piero, storico ex calciatore della Juventus, alla presentazione del nuovo Album Calciatori Panini ha parlato del grave infortunio capitato a Federico Chiesa.

MESSAGGIO A CHIESA – «Un grande in bocca al lupo. Penso che sia un ragazzo che anche a livello di famiglia e di ambiente abbia tutto per tornare al top della forma. È anche successo abbastanza presto nella sua carriera, e poi oggi questi infortuni riescono ad essere superati con le nuove tecnologie. Mancherà alla Juve, ma anche all’Italia: un grosso in bocca al lupo, ma ha anche una struttura fisica – oltre all’età – per cui speriamo possa recuperare il prima possibile».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24