Delio Rossi sulla Nazionale: «La Spagna ci è stata superiore»

Le parole di Delio Rossi in esclusiva sul momento della Nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna

Intervistato in esclusiva da Calcionews, Delio Rossi ha detto la sua sul momento della Nazionale dopo la sconfitta contro la Spagna.

«Abbiamo fatto più o meno la stessa partita di 2 mesi fa all’Europeo, solo che lì gli episodi ci sono andati a favore, stavolta contro. A volte si valuta solo il risultato che a volte copre quanto detto dal campo. Quella volta il campo ha detto che la Spagna ci è stata superiore, stavolta gli episodi ci sono andati contro. Non ci dovevamo esaltare prima, anche se abbiamo vinto l’Europeo, non ci dobbiamo abbattere adesso, ci sta perdere contro la Spagna. Il problema centravanti c’era anche prima, Raspadori mi sembra che abbia le caratteristiche più adatte a Mancini. Noi non abbiamo un Vlahovic, un Lewandowski, un giocatore con queste caratteristiche»