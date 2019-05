Andrea Della Valle ha incontrato la squadra al centro sportivo. Una visita prima di Empoli per compattare il gruppo

Stop alle brutte figure! La Fiorentina deve invertire la marcia, deve invertire il trend: i viola non hanno mai vinto nelle ultime 10 partite, peggior striscia europea. La Fiorentina non vince da febbraio, dalla gara con la Spal, e in casa non vince da un girone fa, dal derby con l’Empoli. Lunedì è arrivata la sconfitta con il Sassuolo che è costato il sorpasso e ha collocato i viola nella parte destra della classifica. Domenica c’è il derby con l’Empoli. Andrea Della Valle ha fatto visita alla squadra, un incontro utile per parlare con i calciatori, con l’allenatore e i dirigenti dopo la brutta figura contro il Sassuolo.

I viola hanno poi reso noto l’incontro con un comunicato: «Il patron Andrea Della Valle è arrivato questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”; ha incontrato la squadra insieme al Presidente Cognigni, al Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e al Club Manager Giancarlo Antognoni. Ai calciatori è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello, come dimostrava la classifica a gennaio, quando la Fiorentina era in piena lotta per la zona Europa e tra le prime quattro in Coppa Italia. Andrea Della Valle è tornato anche sulla partita contro il Sassuolo ricordando ai ragazzi che la Fiorentina e la città di Firenze meritano il massimo impegno, ed è ripartito dopo avere assistito all’allenamento ed aver pranzato con la squadra».