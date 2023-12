Delneri: «Ogni domenica la Juve mi sembra sempre più pronta per lo scudetto»

Luigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

Luigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni.

LE PAROLE – «Mi piace, per temperamento, per coesione del gruppo, per solidità. E’ la dimostrazione che il calcio si può giocare anche così, ci sono anche queste componenti che possono portare risultati. La Juve sta vincendo meritando secondo me, è una squadra vera. Se è pronta per lo scudetto? Ogni domenica che passa mi sembra che sia sempre più pronta, almeno per lottare con l’Inter. Che ha caratteristiche diverse con un assetto consolidato, gioca un calcio aggressivo, propositivo, ha acquisito convinzione e identità. Penso che Simone Inzaghi stia facendo qualcosa di eccezionale, abbina risultati a grandi intensità di gioco, che a tratti è spettacolare».