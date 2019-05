Nella gara di andata tra Barcellona e Liverpool, Dembelè si mangia un gol a porta sguarnita che avrebbe aiutato non poco i blaugrana

A Dembelè saranno fischiate le orecchie. Se il Barcellona è stato eliminato dal Liverpool grandi colpe vanno assegnate al francese. Ma non per la partita di ritorno (dove è rimasto in panchina per tutti e 90′) ma per quella di andata.

Nei minuti di recupero al Camp Nou, sul risultato di 3-0 l’esterno blaugrana aveva sui piedi l’opportunità di chiudere il discorso qualificazione con un gol facilissimo. Solo davanti ad Alisson all’altezza del dischetto, Dembelè ha concluso verso la porta con un tiro velleitario parato facilmente dal portiere brasiliano. Un errore che ora pesa come un macigno e che fa aumentare i rimpianti di Messi e compagni.