Demiral Juve: il difensore turco protagonista contro la Francia

La Turchia ha sconfitto la Francia campione del mondo. Demiral è stato tra i protagonisti, con la Juve che se lo gode

Merih Demiral, nuovo acquisto della Juve, è stato tra i protagonisti della vittoria della Turchia contro la Francia campione del mondo. Il difensore se l’è cavata alla grande contro giocatori come Girezmann, Mbappé, Giroud e Paul Pogba.

Oltre all’assist, ha vinto 2 tackle, effettuato 2 intercetti e vinto 4 duelli su 8. Non stupisce che Paratici stia valutando se tenerlo in squadra per la prossima stagione.