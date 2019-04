La Juventus segue con attenzione Merih Demiral del Sassuolo. Sul giocatore ci sono anche Inter e Milan: le ultimissime

Merih Demiral, difensore classe ’98 del Sassuolo, è arrivato in Italia a gennaio. Un colpo importante da parte della formazione neroverde che ha investito 7 milioni di euro, tra prestito e riscatto. Il difensore turco, titolare nella sua nazionale, ha impiegato poche settimane ad ambientarsi. Titolare contro la Spal, non è più uscito dal campo, togliendosi anche la soddisfazione di segnare una doppietta nella sfida contro il Chievo Verona.

Il giocatore, si dice sia arrivato in sinergia con la Juve (ma la società neroverde l’ha ufficialmente smentito). Il nome di Demiral infatti compariva sul famoso pizzino di Paratici. Il ds del Sassuolo Rossi però ha negato il coinvolgimento dei bianconeri nell’affare. Secondo sassuolonews.net, la Juve sta studiando da vicino il giocatore turco classe ’98 e non è da escludere un blitz già in estate. Occhio poi a Milane Inter, altri due club che hanno iniziato a drizzare le antenne, convinti dalle ottime prestazione del muro turco ‘Demural’.