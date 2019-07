Demiral Juve: le sue grandi doti nei duelli aerei

Demiral è un nuovo giocatore della Juve. Il portale Calcio Datato ha pubblicato un grafico molto interessante sul turco, confrontando statisticamente le sue azioni difensive con gli altri giocatori della Serie (ovviamente del suo stesso ruolo).

Terzo centrale della Serie A per duelli aerei ingaggiati in media a partita (5.62) ma anche secondo miglior centrale per percentuale di duelli aerei vinti (67.06%).

Bonus track: una media gol pari a 0.13 (contro lo 0.04 dei centrali della A).

Merih Demiral. pic.twitter.com/06JcJrpwHW

— CalcioDatato (@CalcioDatato) July 6, 2019