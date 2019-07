Denswil Bologna: come gioca il difensore olandese

Il Bologna vuole Denswil dal Bruges. Quali sono le caratteristiche tecniche del difensore olandese

Il Bologna vuole fare sul serio per rinforzare la rosa, con Denswil che è uno degli obiettivi per la retroguardia. Il difensore olandese, reduce da due stagioni al Bruges in cui ha disputato le coppe europee (Champions compresa) è scuola Ajax.

Di conseguenza, è propositivo e ama giocare con tanto campo alle spalle. Mancino di piede, ha ottime doti in fase di impostazione, ricopre sovente una posizione alta. Certo, dovrebbe adattarsi a una squadra che difende anche passivamente nella propria trequarti.