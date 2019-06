Depaoli Sampdoria: come mai è adatto a Di Francesco

Depaoli può essere un rinforzo per la Sampdoria. Il terzino è un nome sensato per la squadra che ha in mente Di Francesco

Col passaggio da Giampaolo a Di Francesco (non ancora ufficiale), la Sampdoria sta cercando di modificare la rosa in base alle idee dell’ex Roma. Rispetto al suo predecessore, Di Francesco utilizza le corsie esterne per sviluppare il gioco.

E’ quindi necessario l’innesto di giocatori propositivi in fascia. Nel disastrato Chievo, Depaoli ha fatto molto bene da terzino destro, dimostrando tanta intraprendenza (4 assist e 3 cross ogni 90′). Insomma, vanno acquistati laterali di valore. Depaoli sarebbe un colpo importante.