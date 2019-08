Derby di Milano con il blocco del traffico: la stracittadina alle 12:30?

Derby di Milano il 22 settembre con il blocco del traffico in città: la stracittadina verso il fischio d’inizio alle 12:30?

Il 22 settembre, quarta giornata di campionato, è in programma l’attesissimo derby tra Milan e Inter. In concomitanza, però, con il “car free day“, ovvero la domenica senza auto nella città meneghina.

E così, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’orario della gara potrebbe risultare in qualche modo forzato. Un derby serale senza motori sarebbe complicato, così l’idea sarebbe quella di spostare l’incontro alle 12:30 per praticità.