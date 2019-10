Derby Femminile, tutto esaurito lo stadio Breda per la sfida

Derby femminile tra Inter e Milan, tutto esaurito lo stadio Breda. Biglietterie chiuse nell’impianto: a comunicarlo è la società nerazzurra

Che il calcio femminile abbia sempre più preso piede non si scopre adesso, ma il fatto che lo stadio Breda sia tutto esaurito per il derby non fa che confermarlo. Inter e Milan si sfideranno nella giornata di domani, quindi, davanti a una buona cornice di pubblico.

A comunicare il fatto che non ci siano più tagliandi disponibili è la stessa società nerazzurra tramite Twitter, che rimarca inoltre come la biglietteria dell’impianto resterà chiusa.