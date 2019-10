Derby Femminile, tutto quello che c’è da sapere sulla prima stracittadina rosa

Inter e Milan si sfideranno domenica pomeriggio allo stadio Breda di Sesto San Giovanni nel primo storico derby femminile in Serie A

È ancora fresco il ricordo del derby del 21 settembre scorso vinto dall’Inter. Grazie alle reti di Brozovic e Lukaku i nerazzurri si imposero sui rossoneri e acuirono ulteriormente la crisi del Diavolo. Domenica il Milan avrà l’occasione per prendersi la sua vendetta. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, andrà in scena infatti (calcio d’inizio ore 15), il primo derby meneghino in rosa di sempre in Serie A. Sarà la matricola Inter a ospitare il Milan nel match clou della terza giornata di campionato.

Le rossonere sono prime a punteggio pieno (insieme alla Juve) dopo lo 0-3 dell’esordio a domicilio della Roma e il 4-1 sull’Orobica al Brianteo di Monza. A punteggio pieno rischiava di essere anche l’Inter Women raggiunta al debutto sul 2-2 al 94′ a Solbiate Arno dal Verona e poi vittoriosa 0-1 ad Empoli grazie ad un rigore di Gloria Marinelli.

Propio Gloria Marinelli, 26 reti nella scorsa trionfale promozione dalla B alla A e fresca di esordio in Nazionale nello 0-2 di Malta, insieme a Valentina Giacinti, marcatrice regina degli ultimi due tornei con 21 centri a stagione e una delle protagoniste in azzurro dello splendido Mondiale, saranno le donne copertina della partita. Una sfida che Maurizio Ganz, allenatore delle rossonere, e Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter, vivranno con una certa emozione visto che hanno giocato in entrambe le sponde del Naviglio.

Sarà comunque una sfida tutta da vivere fra due squadre imbattute che per la prima volta si incontreranno nella massima serie con la volontà di fare proprio il derby. Un partita in cui è difficile individuare una favorita anche se il Milan appare più rodata ed esperta rispetto a un Inter che però potrà giocarsi la carta dell’entusiasmo.