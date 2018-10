Trapattoni su Inter-Milan: «Finalmente un derby ad alto livello»

Grande ex della partita, Giovanni Trapattoni ha presentato il derby Inter-Milan di questa sera: ecco le sue parole ai microfoni di Fuorigioco

Inter-Milan, ci siamo: tra poco più di quattro ore il fischio di inizio del derby della Madonnina. Ecco il commento di Giovanni Trapattoni ai microfoni di Fuorigioco: «Sono d’accordo con Spalletti quando dice a Nainggolan che le due gare con il Milan valgono un campionato a parte. Questo per il peso della storia unito a un clima di tensione e aspettative che divide per giorni un’intera città». Continua il Trap, parlando di Icardi come possibile uomo decisivo per l‘Inter: «È uno dei più indicati, non soltanto per la sua oggettiva bravura, ma soprattutto per il fiuto del gol. Perché, alla fine, nel calcio è sempre il gol che fa la differenza».

Così, invece, secondo l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana il Milan può vincere la stracittadina: «Con l’esperienza e la grinta. Dovrà essere bravo a trasmettere ai giocatori lo spirito dei derby affrontati durante la sua carriera». Dopo anni difficili però torniamo a parlare di un gran derby di alta classifica: «Oggi Inter e Milan mi sembrano tornate ad alti livelli, quindi il derby di stasera è tra squadre di nuovo protagoniste».