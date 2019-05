Il conduttore di XFactor, Cattelan, può festeggiare insieme alla sua Tortona: dopo la vittoria sul San Mauro, il Derthona va in Eccellenza

Dopo un anno di Promozione, l’HSL Derthona vola in Eccellenza. Decisivo è stato il 3-1 rifilato al San Mauro in uno stadio “Fausto Coppi” gremito di gente. I bianconeri, grazie alla rete di Palazzo nel primo tempo, e alla doppietta di Merlano nella ripresa, hanno staccato i 3 punti decisivi contro la terza della classe, il San Mauro. Nel finale di partita, nel 3-5-2 di mister Pellegrini ha fatto anche la comparsa in campo Alessandro Cattelan.

Il conduttore di XFactor e volto noto di Sky, è anche difensore del Derthona, squadra della sua città, Tortona. Il gol al 33’ del secondo tempo del San Mauro accorcerà le distanze ma servirà a ben poco. Tortona è in festa. I leoni hanno ruggito ancora una volta. Dall’anno prossimo anche in Eccellenza.