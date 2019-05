La desolazione di Icardi: tutti sotto la Curva, lui in disparte – FOTO

Tutti i giocatori dell’Inter si sono radunati sotto la Curva Nord per festeggiare: tranne Icardi rimasto indietro

Altra serata complicata per Mauro Icardi. L’argentino prima ha sbagliato il rigore del 2-0, poi è stato subissato di fischi da parte di tutto lo stadio al momento dell’uscita dal campo ed è stato sicuramente tra i peggiori del match.

Una fotografia inquadra perfettamente il momento vissuto dall’argentino. Tutta la squadra sotto la curva per festeggiare e lui in disparte, indietro. Lo stesso Skriniar si gira per cercare con lo sguardo l’ex capitano.