Milan: Deulofeu dice sì, ma il Watford si oppone al prestito

No del Watford al prestito di Deulofeu al Milan, nonostante il gradimento del giocatore. Restano ancora in lista come alternative Groeneveld e Ferreira Carrasco

Non è ancora terminato il mercato del Milan: nelle ultime ore Leonardo starebbe cercando in ogni modo di dare la caccia all’esterno tanto richiesto da Gennaro Gattuso da settimane. Il nome forte di questi giorni, ormai è noto, è quello di Gerard Deulofeu, ex promessa del Barcellona transitata in prestito in rossonero nel gennaio 2017: da allora lo spagnolo ha sempre mantenuto ottimi rapporti con l’ambiente milanista ed il suo ritorno sarebbe sponsorizzato anche da una parte dello spogliatoio. Deulofeu, dal canto suo, gradirebbe il ritorno a Milano, ma il Watford, proprietario del suo cartellino (pagato 20 milioni di euro) si oppone a meno che non arrivi in quel ruolo un guiocatore di pari livello (e attualmente Gerard è titolare inamovibile a Londra). Situazione intricata, perché il giocatore difficilmente si muoverà in prestito e il Milan, alle strette con il Fair Play Finanziario UEFA, non può spendere più.

L’alternativa (anche in questo caso nota) è sempre quella che porta a Arnaut Groeneveld del Bruges, stellina 21enne olandese che costerebbe una decina di milioni di euro dilazionabili. Il giocatore è però fermo da ottobre per un problema alla caviglia e le perplessità milaniste a riguardo non sono poche. Terza opzione, quella che porta a Yannick Ferreira Carrasco del Dalian Yifang: su di lui si è già detto quasi tutto. La società cinese, dove guadagna circa 10 milioni di euro netti l’anno, lo valuta tantissimo, c’è però anche da dire che sono settimane che ormai il belga è obiettivo fisso secondo praticamente tutti i media del Milan e questo qualcosa vorrà pur dire.