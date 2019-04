Deulofeu spaventa il Milan: «Non voglio più vivere nel passato»

L’esterno spagnolo conferma la sua intenzione di non tornare al Barcellona: «È un capitolo chiuso, il mio futuro è altrove»

Gerard Deulofeu sembrava ad un passo dal tornare al Milan durante la sessione invernale di calciomercato ma, alla fine, Leonardo non riuscì a trovare l’accordo economico col Watford. Nonostante l’esterno spagnolo abbia ribadito a più riprese il suo amore verso i colori rossoneri, le sue recenti dichiarazioni potrebbero spaventare i tifosi del Milan: «Il Barcellona rappresenta una tappa passata».

Deulofeu continua: «Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove».