Deulofeu: «Ho avuto un incidente mercoledì e ho sofferto tanto»

Le parole di Deulofeu, dopo una brutta serie di infortuni: «Voglio che i tifosi sappiano che mi sforzo per aiutare la squadra»

Intervistato da Udinese Tonight, Gerard Deulofeu, ha commentato il suo attuale stato di forma. Di seguito le sue parole:

GIOCARE CON 16 PUNTI DI SUTURA – «Ho avuto un incidente mercoledì e ho sofferto tanto. Non lo dico per farmi compatire, ma voglio che i tifosi sappiano che mi sforzo per aiutare la squadra sempre e comunque»

INFORTUNIO AL GINOCCHIO – «Ho avuto un periodo in cui non ho reso al massimo e ho pensato alla squadra, a ciò che allenatore e compagni si aspettano da me. Da gennaio sono cresciuto, capisco meglio le cose. Prima Gerard era un ragazzo che giocava esterno, molto abile e in condizione ma non capiva il gioco. Adesso mi trovo immerso al suo interno, so dove devo essere e ho trovato i gol questa stagione, che mi mancavano l’anno scorso. Ora mi sento più forte rispetto a com’ero prima dell’infortunio. Perché adesso capisco il calcio. So cosa voglio nel mio futuro calcistico».