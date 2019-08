Di Biagio: «Under 21? Nessun fallimento. Ho ricevuto diverse chiamate…»

L’ex ct della Nazionale Italiana Under 21, Gigi Di Biagio, ha parlato del suo futuro e delle diverse chiamate ricevute

Intervistato a Santa Margherita di Pula, l’ex ct della Nazionale Italiana Under 21, Gigi Di Biagio, ha risposto alle domande sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport 24.

Ecco le sue parole:«L’Under 21? Alla domanda se il mio lavoro fosse stato fallimentare è chiaro che io abbia risposto di no. È stato fallimentare invece l’Europeo di quest’anno. Qualche telefonata interessante? È arrivato qualcosa. I campionati devono ancora iniziare, ma ci sono diverse proposte anche da Nazionali A. Non ho la fretta di andare in campo. Prima devo valutare un po’ di cose. Il mio modo di lavorare è indifferente, anche se non sarò in nessuna panchina la prossima stagione. Dobbiamo sempre aggiornarci»