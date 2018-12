Di Francesco verso Roma-Inter: «Pastore e Perotti ok, ma non dal 1’»

Le indicazioni di formazione del tecnico Di Francesco in vista di Roma-Inter, posticipo della 14ª giornata di Serie A

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato che domani sera li vedrà opposti all’Inter di Spalletti. Nessun recupero utile, tuttavia, dall’infermeria per la formazione titolare giallorossa, come spiega il tecnico della Roma: «Perotti e Pastore sono disponibili per la partita di domani, ma non scenderanno in campo dal 1’. Ora dobbiamo cercare di tirare fuori tutti qualcosa in più, visto che alle prime difficoltà tornano le nostre lacune».

Prosegue Di Francesco, che non si è sbilanciato sugli undici che domani scenderanno in campo: «Non parlerò della formazione di domani perché non voglio dare vantaggi a Spalletti. Florenzi più avanzato potrebbe essere una soluzione, anche perché siamo contati in quel reparto. Sentiamo la mancanza di Perotti, anche lui potrebbe essere molto utile. Schick deve dare quel qualcosa in più come tutti, deve avere più determinazione e credere di più nei suoi grandi mezzi. Gli infortuni? La nostra sfortuna è di averli avuti tutti nello stesso periodo. Ma tra ottobre e novembre è normale avere infortuni se si giocano tante competizioni».

Continua Di Francesco nelle sue dichiarazioni in conferenza stampa, in cui ritorna con il pensiero alla sfida dello scorso anno in cui la Roma si fece rimontare dall’Inter all’Olimpico: «Devo cercare di dare più forza a questo gruppo, lavorando sulla testa e sulla continuità. Siamo in debito coi tifosi ma abbiamo bisogno del loro sostegno. In difesa ho più scelte rispetto agli altri reparti. Potremmo giocare a 3 o a 4. Non penso alla gara dell’Olimpico dello scorso anno, quando giocammo bene e perdemmo. Preferirei giocare male e vincere».