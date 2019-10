Di Francesco Sampdoria: si va verso la rescissione consensuale. Le ultime

Di Francesco Sampdoria: continuano le voci sul divorzio. Si va verso la rescissione consensuale tra le parti. Le ultime

La storia tra Eusebio Di Francesco e la Sampdoria sembra arrivata al capolinea. Il tecnico, in estate, ha firmato un contratto triennale da 1,8 milioni di euro ma l’addio si fa sempre più vicino.

Come appreso dalla redazione di Calcionews24, le parti starebbero lavorando per una rescissione consensuale del contratto, tenendo conto dello stipendio abbastanza alto del tecnico, accordandosi per le dimissioni con buonuscita. Al suo posto in pole position Stefano Pioli.