Di Lorenzo apre al Napoli: «Se ci vado mi sposo»

Il giocatore dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, ha sottolineato di sognare il Napoli, svelando anche la promessa fatta alla sua fidanzata

Questa stagione ha consacrato Giovanni Di Lorenzo. Cinque gol per il terzino dell’Empoli che ha attirato su di sè le attenzioni delle big. Tra tutte il Napoli, meta più che gradita per il calciatore: «Se il Napoli fosse il mio futuro, sarebbe un sogno. I rapporti tra i club hanno portato a compiere molte operazioni in passato, quasi fosse come un messaggio del destino»

Di Lorenzo svela anche una curiosa promessa: «Alla mia ragazza ho promesso che se dovessi andare in una grande squadra ci sposeremo, dunque ogni promessa è debito».