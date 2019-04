Le parole di Di Lorenzo, terzino dell’Empoli, sulla salvezza, sulla Nazionale e anche sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli, è una delle belle scoperte della stagione. Il laterale classe ’95 piace a Inter, Lazio e Fiorentina e ha parlato alla Gazzetta dello Sport analizzando il suo momento e quello dell’Empoli: «Con il ritorno di Andreazzoli abbiamo cambiato atteggiamento tattico. Di solito le squadre che lottano per la salvezza puntano tutto su difesa e contropiede. Noi, invece, ci affidiamo al gioco. Abbiamo il coraggio di batterci faccia a faccia con i nostri avversari anche se si chiamano Juve e Napoli. Andreazzoli ci ha conquistato con queste sue idee».

Di Lorenzo ha poi esaltato Cancelo: « Studio il modo di stare in campo di Cancelo. Nel ruolo di difensore esterno è il più forte». Il giocatore dell’Empoli ha parlato anche della Nazionale: « La Nazionale è un sogno e un obiettivo. Ma non deve certamente diventare un’ossessione. La maglia azzurra può arrivare solo se continuerò a fare bene qui, nell’Empoli. Diciamo che la salvezza può cambiare la prospettiva futura per molti di noi». Poi un elogio a Ciccio Caputo: « È la nostra punta di diamante. Nelle ultime partite non ha segnato. Meglio così, le sue reti arriveranno al momento giusto, quando sapranno fare la differenza».