Di Maio: «Sarri Juve? Dovrebbe esistere il vincolo di mandato»

L’onorevole Di Maio, tifoso del Napoli, ha commentato l’approdo di Sarri sulla panchina della Juve. Ecco le dichiarazioni

Anche l’onorevole Di Maio ha espresso il suo dispiacere per l’arrivo di Sarri alla Juve.

Ecco le sue parole a Radio Uno:«Tradito da Sarri? Come in politica dovrebbe esistere il vincolo di mandato, per cui se entri con uno non puoi passare ad una altra squadra. Quando si passa alla Juve non è che stai passando ad una squadra qualsiasi. Beffa? No, una beffa no. Ma sicuramente dispiace».