Di Vaio su Ibrahimovic: «Non l’ho visto in forma ultimamente…»

Marco Di Vaio ha parlato a ÈTv: queste le parole del capo osservatori del Bologna su Ibra e la ripresa degli allenamenti

Marco Di Vaio, capo degli osservatori del Bologna, ha parlato a ÈTv della ripresa degli allenamenti e del sogno Ibrahimovic. Queste le sue parole.

MERCATO – «Al momento è un tema lontano e distante dai nostri pensieri e del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibrahimovic? Non l’ho visto molto in forma ultimamente, c’è anche l’aspetto economico da considerare».

RIPRESA ALLENAMENTI – «Ci ha fatto bene, i nostri giocatori hanno ripreso confidenza con il campo dopo la lunga quarantena e si sono dimostrati in buona forma. Tutti abbiamo voglia di riprendere il campionato, non ci sono ansie o timori di rischiare il contagio. Siamo stati fortunati perché Bologna è una citta che ha gestito bene l’emergenza. La squadra è sana, tutti i test anti-Covid finora sono stati negativi e nei prossimi giorni faremo altri esami. Stiamo usando tutte le cautele per riprendere in sicurezza, non ci resta che attendere due scadenze: quando potremo allenarci di squadra e quando potremo giocare partite ufficiali».