Diamanti loda l’Atalanta: «Può dar spettacolo anche in Champions»

Diamanti alla Gazzetta: «Il modello Percassi, famiglia di veri fenomeni, è il segreto del terzo posto. Che si può ripetere»

Tra le numerose maglie indossate da Alino Diamanti c’è anche quella nerazzurra dell’Atalanta. Nonostante 16 match, 1 gol e 1 assist (da gennaio a giugno 2016) non facciano la storia della Dea, lui dei mesi a Bergamo, ricorda tutto: «I tifosi mi accolsero alla grande, mi vogliono bene». Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diamanti ha parlato della squadra di Gasperini.

ATALANTA – «Se mi chiamassero? Non credo sia possibile (ride, ndr), ma quanto mi divertirei… Per me, al contrario di molti colleghi, il calcio è la priorità. Sto bene fisicamente, valuterò le proposte migliori»

TRIDENTE – «Parlano i numeri, l’anno prossimo dovrà confermarsi. L’arrivo di Muriel, fortissimo, aiuterà tutti. Conosco Ilicic dai tempi della Fiorentina: non era quello di oggi, ma è sempre stato un fuoriclasse. Discorso simile per Zapata, ormai esploso. Poi c’è Gomez, giocatore straordinario e persona d’oro»

PERCASSI – «Una volta, prima di una gara decisiva, fece un discorso per caricarci: tanti presidenti parlano, nessuno come lui. Che personalità… A pensarci mi vengono ancora i brividi»