Diawara, un centrocampista con numeri record per la Roma

Amadou Diawara, neo acquisto della Roma, è uno dei centrocampisti migliori della Serie A, come testimoniano i numeri record

Giornata di innesti a centrocampo per la Roma. Oltre a Veretout, nella Capitale è arrivato anche Diawara, che ha svolto le visite mediche e che presto verrà annunciato.

Come analizzano i dati di Opta Paolo, il guineano è un vero colpo per i giallorossi: è infatti il centrocampista con la più alta percentuale di passaggi riusciti tra i giocatori che ne hanno effettuati almeno 1000 dalla stagione 2017/2018 in Serie A. La sua percentuale è di 92.8% di passaggi riusciti.