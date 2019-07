Diawara Roma: ecco le prime parole del centrocampista – VIDEO

Diawara si presenta ai tifosi della Roma: ecco le prime parole del rinforzo giallorosso, in arrivo dal Napoli – VIDEO

Ecco le prime battute di Diawara da centrocampista giallorosso a Roma TV.

ROMA – «Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare al meglio prima dell’inizio della stagione».

FONSECA – «Ci ho parlato telefonicamente, penso che non vedo l’ora di lavorare con lui, è un onore essere a sua disposizione».

IDOLO – «Yaya Touré. Non è facile diventare come lui perché è veramente forte e io sono giovane e devo lavorare tanto per arrivare ai suoi livelli».