Spezia, Italiano: «Per gli americani era importante mantenere la categoria. Io a La Spezia...»

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato al termine della gara che ha regalato la salvezza con il Torino

Ecco le parole rilasciate a Sky dall’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano:

«Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato e non si è potuta rinforzare la squadra eccetto Saponara. Si vede che gli americani sono persone appassionate e anche loro aspettavano il verdetto finale perchè le categorie sono importanti. Ora si decideranno i programmi e parleremo per il futuro. Per me è come se fosse tutto nuovo e ancora non sono stati chiamati tutti: a Spezia si sta molto bene ma vedremo cosa succederà»