Dimissioni Conte: le ultime da Nanchino

Inizio complicato per Antonio Conte all’Inter. Il tecnico nerazzurro non si aspettava tutte queste difficoltà

Starebbe prendendo piede un’ipotesi sempre più clamorosa in casa Inter: Antonio Conte è pronto a rassegnare le dimissioni? Sui social rimbalza questa voce che vede il tecnico nerazzurro insoddisfatto per il mercato a rilento e per alcune promesse non mantenute dalla società.

Conte si aspettava rinforzi importanti già in questa fase di precampionato ma ancora i vari Dzeko e Lukaku tardano ad arrivare. Secondo Il Corriere dello Sport, tuttavia, Conte non ha intenzione di mollare la presa sebbene non sia assolutamente soddisfatto di come la società sta portando avanti il calciomercato estivo. L’incontro odierno con la proprietà a Nanchino chiarirà ogni dubbio.