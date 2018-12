Sorteggio sedicesimi Europa League 2018/2019 in diretta live

La diretta live del sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/2019 che si svolgeranno a Nyon dalle ore 13:00

Il quadro delle società qualificate ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/2019 si è chiuso e a Nyon, nella sede Uefa della città svizzera dalle ore 13 si svolgeranno i sorteggi che decreteranno gli accoppiamenti. Al primo turno ad eliminazione diretta prenderanno parte 32 società, 24 qualificate dai giorni della competizione ed 8 arriveranno dalla Champions League dopo essersi piazzate terze nel proprio raggruppamento. Come per la coppa dalle grandi orecchie, le squadre verranno suddivise in prima e seconda fascia. La prima sarà composta dalle 12 squadre arrivate prime nel girone e dalle 4 migliori terze della Champions League, la seconda dalle 12 società seconde nel girone e dalle restanti 4 arrivate dalla Champions League. Le regole per gli incroci prevedono che le società di prima fascia dovranno essere sorteggiate con quelle di seconda, ma non potranno scontrarsi ai sedicesimi squadre della stessa Federazione e squadre che si sono sfidate durante i gironi del torneo.

Le squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League:

A rappresentare l’Italia nel torneo ci saranno la Lazio, in seconda fascia, e Inter e Napoli, eliminate dalla Champions ed in prima fascia. Eliminate dalla competizione il Milan, giunto terzo nel girone F, e l’Atalanta uscita ai preliminari contro il Copenaghen.

PRIMA FASCIA:

Arsenal;

Bayer Leverkusen;

Benfica*;

Chelsea;

Dinamo Zagabria

Dinamo Kiev;

Eintracht Francoforte;

Genk;

INTER* ;

; NAPOLI* ;

; Real Betis;

Salisburgo;

Siviglia;

Valencia*;

Villarreal;

Zenit.

SECONDA FASCIA:

BATE Borisov;

Celtic;

Club Brugge*;

FC Zurigo;

Fenerbahce;

Galatasaray*;

Krasnodar;

LAZIO;

Malmoe;

Olympiacos;

Rapid Vienna;

Rennes;

Slavia Praga;

Sporting CP;

Shakhtar Donetsk*;

Viktoria Plzen*.

*Squadre arrivate dalla fase a gironi della Champions League

I possibili incroci delle italiane:

Napoli ed Inter, essendo inserite nell’urna con le squadre di prima fascia dovranno scontrarsi con una di seconda, ad eccezione della Lazio. La Lazio inserita in seconda fascia verrà sorteggiata con una prima, ma non potrà incrociare Napoli, Inter ed Eintracht Francoforte. Ecco le possibili avversarie delle due squadre italiane: