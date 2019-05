Diritti Tv, che differenza tra Inghilterra e Italia! Ecco le cifre

Impietoso il confronto sulle cifre dei diritti televisivi tra Premier e la Serie A. Ecco le differenze tra i club dei due campionati

La questione dei diritti televisivi tiene sempre banco nell’ormai sviluppatissimo mondo del calcio. Molte squadre attingono dalle cifre incassate per costruire le fondamenta per i risultati sportivi. È noto che in Premier League si muovano somme ben più importanti della Serie A, ed alcuni dati sono davvero curiosi.

Il Manchester City e il Liverpool dominano incontrastate: rispettivamente incassano 148 e 149 milioni di sterline. Ma la cosa che balza maggiormente all’occhio riguarda la coda della classifica. Il fanalino Huddersfield, retrocesso dopo i verdetti del campo, incassa 93,6 milioni di sterline, ovvero circa 110 milioni di euro. Il che significa che l’ultima squadra di Premier League supera addirittura la Juventus (la prima in Italia), che arriva “soltanto” a circa 85 milioni.